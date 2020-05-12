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2020-05-12 المركز الوطني للتمور يدعو لإخراج زكاة الفطر تمرًا متابعات الخليج 365 - الرياض دعا المركز الوطني للتمور لإخراج زكاة الفطر تمرًا. Advertisements وكان مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أكد اليوم أن مقدار زكاة الفطر ثلاثة كيلوات من قوت البلد مشيرًا إلى أن التمر من جملة الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر. وتابع فضيلة المفتي: يمكن إعطاء الزكاة لجهة موثوقة لتتولى توزيعها.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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