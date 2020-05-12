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صحة الشمالية تطمئن: الحالات الـ18 مخالطة لحالة سابقة وكانت بالحجر الصحي

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2020-05-12

صحة الشمالية تطمئن: الحالات الـ18 مخالطة لحالة سابقة وكانت بالحجر الصحي

متابعات الخليج 365 - عرعر

تود صحة الحدود الشمالية التوضيح بأن الحالات 18 ( غير سعوديين ) والتي أعلنت عنها الصحة اليوم في مركز حزم الجلاميد مخالطة لحالة سابقة وجميعها كانت في الحجر الصحي منذ اكتشاف الحالة السابقة والتي أعلنت عنها وزارة الصحة يوم الجمعة الماضي والتي اكتشفت بمستشفى برج الشمال الطبي.

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وطمأنت صحة الشمالية الجميع بأن وضع المصابين الصحي مستقر ولله الحمد وبأن إجراءات التقصي الوبائي وحصر المخالطين تمت منذ اكتشاف المصاب الأول مع التأكيد على أن صحة الحدود الشمالية وبجميع إمكانياتها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبتوجيه مباشر ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وأنها تعمل بكفاءة عالية وتأمل من الجميع التقيد التام بجميع الإجراءات الاحترازية والتي تطلقها وزارة الصحة والأجهزة الحكومية.

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