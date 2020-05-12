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2020-05-12 مفتي المملكة: مقدار زكاة الفطر ثلاثة كيلوات من قوت البلد قال : يمكن إعطاء الزكاة لجهة موثوقة لتتولى توزيعها متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أكد مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن مقدار زكاة الفطر ثلاثة كيلوات من قوت البلد مشيرًا إلى أن التمر من جملة الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر.

وتابع فضيلة المفتي : يمكن إعطاء الزكاة لجهة موثوقة لتتولى توزيعها. تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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