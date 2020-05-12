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اعتقلت وكالة الاستخبارات الأفغانية زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في جنوب آسيا أبو عمر الخراساني، في عملية للقوات الخاصة شرقي العاصمة كابل، بحسب ما أفادت الوكالة في بيان اليوم (الثلاثاء).
وأوضحت الوكالة أن مسؤولين في الاستخبارات والعلاقات العامة في ذراع "داعش" بجنوب آسيا أصيبوا خلال العملية، التي أطلقت بناءً على اعترافات عناصر من التنظيم الإرهابي، أوقفتهم السلطات الأفغانية في وقت سابق، بحسب "روسيا اليوم".
وقبضت قوات الأمن الأفغانية في عملية أطلقتها في 5 أبريل الماضي جنوب أفغانستان، على زعيم ذراع تنظيم "داعش" في خراسان عبدالله أوراكزاي.
داعش
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 05:12 PM
نفذت عملية خاصة في شرق كابولالمخابرات الأفغانية تعتقل زعيم "داعش" في جنوب آسيا
اعتقلت وكالة الاستخبارات الأفغانية زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في جنوب آسيا أبو عمر الخراساني، في عملية للقوات الخاصة شرقي العاصمة كابل، بحسب ما أفادت الوكالة في بيان اليوم (الثلاثاء).
وأوضحت الوكالة أن مسؤولين في الاستخبارات والعلاقات العامة في ذراع "داعش" بجنوب آسيا أصيبوا خلال العملية، التي أطلقت بناءً على اعترافات عناصر من التنظيم الإرهابي، أوقفتهم السلطات الأفغانية في وقت سابق، بحسب "روسيا اليوم".
وقبضت قوات الأمن الأفغانية في عملية أطلقتها في 5 أبريل الماضي جنوب أفغانستان، على زعيم ذراع تنظيم "داعش" في خراسان عبدالله أوراكزاي.
، المخابرات الأفغانية تعتقل زعيم "داعش" في جنوب آسيا ،
المصدر : الخليج 365
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