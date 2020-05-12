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أعلنت إدارة الخطوط الجوية البلجيكية "بروكسل إير لاينز"، اليوم، عن خطة إعادة هيكلة تقضي بتسريح ألف من موظفيها، وذلك كنتيجة مباشرة للخسائر الجسيمة التي لحقت بها حتى الآن جراء تداعيات كورونا المستجد.
ويمثل الرقم ربع العدد الإجمالي للموظفين في الشركة الذي يبلغ حاليا 4200 شخص.
وقررت إدارة الشركة الاستغناء عن 16 طائرة ووقفها عن التشغيل وإلغاء 20 رحلة يومية في أوروبا وخارجها .
وقالت في بيان إن أزمة كورونا المستجد ضربت هياكل المؤسسة في العمق وأنها تنتظر مساعدة مباشرة من الحكومة .
فيروس كورونا الجديد
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 05:09 PM
نتيجة مباشرة للخسائر الجسيمة جراء "كورونا"الخطوط البلجيكية تعلن تسريح ألف من موظفيها
أعلنت إدارة الخطوط الجوية البلجيكية "بروكسل إير لاينز"، اليوم، عن خطة إعادة هيكلة تقضي بتسريح ألف من موظفيها، وذلك كنتيجة مباشرة للخسائر الجسيمة التي لحقت بها حتى الآن جراء تداعيات كورونا المستجد.
ويمثل الرقم ربع العدد الإجمالي للموظفين في الشركة الذي يبلغ حاليا 4200 شخص.
وقررت إدارة الشركة الاستغناء عن 16 طائرة ووقفها عن التشغيل وإلغاء 20 رحلة يومية في أوروبا وخارجها .
وقالت في بيان إن أزمة كورونا المستجد ضربت هياكل المؤسسة في العمق وأنها تنتظر مساعدة مباشرة من الحكومة .
، الخطوط البلجيكية تعلن تسريح ألف من موظفيها ،
المصدر : الخليج 365
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