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صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، كميات كبيرة من المواد الغذائية والعصيرات.
جاء ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة المخالفين ضمن نطاق البلدية.
وقال رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح: الفرق الرقابية تمكنت من ضبط موقع مخالف بدون ترخيص في جنوب مكة المكرمة، حيث تم إتخاذ اللازم حياله ومصادرة 63 كرتون من المواد الغذائية والعصيرات و22 عبوة من البهارات، وبعد التأكد من سلامتها تم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ النعمة.
وأضاف: تكثيف هذه الحملات يأتي من منطلق حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد "940"، ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 05:15 PM
تسليم جميع المضبوطات لجمعية "حفظ النعمة"
صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، كميات كبيرة من المواد الغذائية والعصيرات.
جاء ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة المخالفين ضمن نطاق البلدية.
وقال رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح: الفرق الرقابية تمكنت من ضبط موقع مخالف بدون ترخيص في جنوب مكة المكرمة، حيث تم إتخاذ اللازم حياله ومصادرة 63 كرتون من المواد الغذائية والعصيرات و22 عبوة من البهارات، وبعد التأكد من سلامتها تم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ النعمة.
وأضاف: تكثيف هذه الحملات يأتي من منطلق حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد "940"، ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.
، ضبط موقع مخالف لتخزين المواد الغذائية بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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