- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
عثر، اليوم، على المفقود الشاب عبدالقادر أحمد العوضي بعد كان قد خرج من منزله بحي الصفا بجدة الخميس الماضي دون معرفة وجهته التي توجه إليها.
وعاد المفقود "العوضي" الذي يعاني من اعتلالات نفسية إلى منزله وهو في حالة إعياء وتعب، وذلك بعد أو تغيب منذ 5 أيام بحي الصفا بعد خروجه من المنزل، وتم البحث عنه ولم يعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات.
وقال والده: نحمد الله على عودة ابني سالماً معافى، وسائلاً المولى أن يجزي جميع من تواصل معه خيراً؛ مقدماً شكره لـ"الخليج 365" التي نشرت خبراً حول الموضوع يوم أمس، ومشيداً بتكاتف الجميع مع بعضهم للبحث عن ابنه.
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 05:05 PM
والده يقدم شكره لـ"الخليج 365" ويشيد بتكاتف الجميع
عثر، اليوم، على المفقود الشاب عبدالقادر أحمد العوضي بعد كان قد خرج من منزله بحي الصفا بجدة الخميس الماضي دون معرفة وجهته التي توجه إليها.
وعاد المفقود "العوضي" الذي يعاني من اعتلالات نفسية إلى منزله وهو في حالة إعياء وتعب، وذلك بعد أو تغيب منذ 5 أيام بحي الصفا بعد خروجه من المنزل، وتم البحث عنه ولم يعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات.
وقال والده: نحمد الله على عودة ابني سالماً معافى، وسائلاً المولى أن يجزي جميع من تواصل معه خيراً؛ مقدماً شكره لـ"الخليج 365" التي نشرت خبراً حول الموضوع يوم أمس، ومشيداً بتكاتف الجميع مع بعضهم للبحث عن ابنه.
، العثور على المفقود "العوضي" بعد 5 أيام من تغيبه بجدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على المفقود "العوضي" بعد 5 أيام من تغيبه بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.