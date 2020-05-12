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فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران البرنامج التوعوي "الصيام جُنّة" في الأسواق والأماكن العامة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمجمعات التجارية، من خلال عرض إصدارات الرئاسة العامة على الشاشات الإلكترونية واللوحات الثابتة، وذلك ضمن الأعمال التوعوية والوقائية للتذكير بفضل الصيام وآدابه.
ويأتي ذلك تنفيذاً لبرنامج الإدارة العامة للتوعية بالرئاسة العامة بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني وبدعم من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لإيصال الرسالة السامية للرئاسة العامة لكافة شرائح المجتمع.
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 04:58 PM
بالإضافة إلى الأماكن العامة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى
فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران البرنامج التوعوي "الصيام جُنّة" في الأسواق والأماكن العامة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمجمعات التجارية، من خلال عرض إصدارات الرئاسة العامة على الشاشات الإلكترونية واللوحات الثابتة، وذلك ضمن الأعمال التوعوية والوقائية للتذكير بفضل الصيام وآدابه.
ويأتي ذلك تنفيذاً لبرنامج الإدارة العامة للتوعية بالرئاسة العامة بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني وبدعم من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لإيصال الرسالة السامية للرئاسة العامة لكافة شرائح المجتمع.
، هيئة الأمر بالمعروف بنجران تفعل "الصيام جنة" عبر الشاشات الإلكترونية بالأسواق ،
المصدر : الخليج 365
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