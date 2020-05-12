، النماص.. 70 يوماً من الصمود أمام "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم تسجل أي إصابات بالفيروس حتى الآن

لم تسجل محافظة النماص شمال منطقة عسير، أي إصابات بفيروس كورونا وذلك حتى اليوم الـ70 حتى الآن.

وشهدت المحافظة تطبيق قرار منع التجول منذ بداية إقراره في أنحاء المملكة كافة؛ حفاظاً على سلامة سكانها.

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