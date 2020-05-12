شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاب تاه في الصحراء فتغذى على العقارب ثم حفر قبره وكتب وصيته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الشاب فهد الودعاني بأنه اضطر إلى أنه قام بأكل العقارب ليسد جوعه، عندما كان مفقودا في منطقة صحراوية بمحافظة السليل جنوب الرياض لمدة 4 أيام.

وتابع الودعاني إنه ذهب لزيارة شقيقته وبعدها قرر الخروج للبحث عن ناقة مفقودة في الصحراء، إلا أن سيارته تعطلت وساعده أحد الأقارب، وأنه قرر العودة عبر شعيب الصحبية وتعطلت إطارات سيارته ونفد منه الوقود وتاه في الصحراء، مبيناً أنه غادر السيارة باحثاً عن شجرة يستظل تحتها، بعد أن قام بحرق إطارات السيارة في اليوم الأول والثاني أملاً أن يعثر عليه أحد

وأضاف الشاب أنه في اليوم الثالث لم يستطع مقاومة الجوع وقام بأكل العقارب ليسد جوعه كما أكل من شجر السمر، وبعدها قام بحفر قبره بيديه، وكتب وصيته بوضع آبار سقيا في الموقع الذي تاه فيه، إلا أنه تفاجأ بسيارة "قصاص أثر"وجد وصيته التي كتبها على قماش واستطاع الوصول إليه ونقله إلى المستشفى بالتعاون مع جمعية عون للبحث والإنقاذ.