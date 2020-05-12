صورة قديمة للملك عبدالعزيز مع ضيوف العرب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت صورة قديمة الملك عبدالعزيز وهو يجلس مع ضيوفه العرب. وثقت صورة قديمة الملك عبدالعزيز وهو يجلس مع ضيوفه العرب. وجلس عن يسار الملك جميل مردم بك،وعن يمينه رياض الصلح، فيما وقف الأمير فهد بن عبدالعزيز خلف والده . الجدير بالذكر أن الصورة تم التقاطها في الأربعينات الميلادية .

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