شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوجه رسالة لمن يتساهلون في لفظ "الطلاق" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لمن يتساهلون في طلاق زوجاتهم إذا غضب أو أراد أن يهدد أو أراد أن يثبت جوده وكرمته.

وقال، خلال مشاركته في برنامج الجواب الكافي المذاع على قناة المجد، إن الطلاق لفظ عظيم، وحل لعقد النكاح الذى اعتبره الله سبحانه وتعالى ميثاق غليظ.

وشدد على احترام هذا العقد، وعدم التساهل في لفظ الطلاق ودراسته قبل الإقدام عليه.