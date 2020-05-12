شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: تسجيل 1911 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1911 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تفصيل الحالات من حيث الجنس 18% إناث، وذكور 82%، أما العمر: 6% أطفال و92% بالغين و2% كبار السن؛ فيما الجنسية: 31% مواطنين بينما الجنسيات الأخرى 69%.

‏وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس ‎كورونا المستجد في المملكة 42925 حالة، بينها 27404 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، لافتًا إلى أن أن معظمها حالات مستقرة، منها 147 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

وأشار إلى تسجيل 2520 حالة تعافي جديدة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 15257 حالة، فضلًا عن 9 وفيات جديدة؛ ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 264 شخصًا؛ فيما أكد الدكتور العبدالعالي، أن: " الفيروس جديد، والرصد العالمي لا يزال حديث، والأبحاث والدراسات مكثفة لرصد كل المستجدات ووضع أفضل التوصيات العلمية العالمية على جميع المستويات" .

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وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، من خطر التجمعات في نشر فيروس كورونا،‏ مؤكدًا أن الاجتماع الواحد يسبب عشرات الإصابات لعدد من الأفراد.