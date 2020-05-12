بالفيديو.. فتح سد حريملاء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مقطع فيديو أنه اليوم تم فتح سد محافظة حريملاء ليفيض بالمياه التي تروي الزراعات. كشف مقطع فيديو أنه اليوم تم فتح سد محافظة حريملاء ليفيض بالمياه التي تروي الزراعات. وكشف مقطع الفيديو الذي بثه" طقس" عبر "تويتر" المياه وهي تجري بعد فتح السد في التاسعة والنصف صباحا لتعود للمزارع مرة أخرى. وعلق ناشر الفيديو بالدعوات برفع البلاء والوباء عن المسلمين .

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