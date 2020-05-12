شكرا لمتابعة خبر عن الجهات الأمنية تغلق مداخل ومخارج بيش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

قامت الجهات الأمنية بإغلاق مداخل ومخارج محافظة بيش، وذلك تنفيذًا لقرار وزارة الداخلية والذى تضمن منع التجول على مدار 24 ساعة يومياً في المحافظة حتى إشعار آخر.

ولم تسمح الجهات الأمنية بعبور الطرقات إلا للفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

يذكر أن قرار منع التجول جاء على خلفية تسجيل 633 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المحافظة .