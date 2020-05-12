شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "المطلق": المسلم يُطعم عن الميت ولا يصوم عنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أجاب معالي الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء عن حكم قضاء الصوم عن الميت، بان بعض العلماء يقولون انه يجب ان يصوم بدلا منه والبعض الآخر يقول أنه يطعم عنه.
وقال المطلق أنه لا يجب أن يصوم عن الميت الذي عليه صيام في رمضان، ولكن أصل الشرع في صيام رمضان هو تطعم عنه ولا تصوم عنه.
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