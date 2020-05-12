شكرا لمتابعة خبر عن حالة لا يجوز فيها إعادة تقديم طلب الدعم في برنامج حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح برنامج حساب المواطن حالة لا يجوز فيها إعادة تقديم طلب الحصول على الدعم. أوضح برنامج حساب المواطن حالة لا يجوز فيها إعادة تقديم طلب الحصول على الدعم. وذكر أنه في حال كانت الأهلية «غير مؤهل»، وتم تجاوز مدة الاعتراض، والمتمثلة في 3 أشهر، لا يمكن إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى. وأشار، ردًا على تساؤل طرحه أحد متابعي البرنامج على حسابه الخاصة بخدمة المستفيدين بموقع تويتر، إلى أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم، من خلال البرنامج .

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