تعرف على الشيخ جميل جلال مطوف الملوك والرؤساء على مدار 70 عام

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يعد الشيخ جميل سليمان جلال من أهم الأسماء البارزة في موسم الحج على مدى أكثر من 70 عام طوًف خلالها الملوك والرؤساء .
وكشفت دارة الملك عبد العزيز أهم المعلومات عن الشيخ جميل جلال الذي طوًف الملك عبد العزيز رحمه الله ، مشيرة إلى أنه من مواليد مكة المكرمة عام 1353 هـ والتحق بالمدرسة الصولتية والفيصلية بمكة ثم التحق بمعهد المعلمين حتى أصبح معلم للبدنية إلى عام هـ1405 الموافق 1985 م .
كما كان الشيخ جميل مؤذن للمسجد الحرام 6 سنوات ، وعين مطوف منذ عام 1367 هـ وكان عمره حينها 15 عام فقط .
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