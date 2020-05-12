شكرا لمتابعة خبر عن «السعودية للكهرباء» تحدد موقف مشتركي الفاتورة الثابتة من التسوية الختامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفت الشركة السعودية الكهرباء عمل تسوية ختامية نهاية العام الجاري لمشتركي الفاتورة الثابته المستمرين والملتزمين بالسداد . نفت الشركة السعودية الكهرباء عمل تسوية ختامية نهاية العام الجاري لمشتركي الفاتورة الثابته المستمرين والملتزمين بالسداد . وأكدت السعودية للكهرباء أن فارق الإستهلاك الفعلي سيتم جدولته مع المتوسط الجديد طوال الـ 12 شهر المقبلة . كما أكدت أن الفاتورة بنفس المبلغ صيف وشتاء إذا استمر العميل بإشتراكات الفاتورة الثابته لسنة أخرى مع الإلتزام بالسداد مع توزيع الفروقات على المتوسط الجديد لتيسير السداد .

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