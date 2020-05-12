شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «الزعاق»‏ : عدة شهر رمضان ستكتمل 30 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، أن العمليات الحسابية تشير إلى أن عدة شهر رمضان المبارك ستكتمل ثلاثين يوماً.

وقال الدكتور خالد الزعاق، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن يوم الأحد 24 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي السياق نفسه، أشار " الزعاق " إلى أنه من المتوقع أن رمضان هذا العام سيكون بين كنتين: كنة الثريا وكنة الجوزاء وما بينهما داخل في حيز الربيع الحار.