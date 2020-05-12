شكرا لمتابعة خبر عن فتح تحقيق مع عضو هيئة تدريس بالجامعة الاسلامية⁩ في المدينة المنورة⁩ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة⁩ (صدى):

قررت الجامعة الاسلامية⁩ بالمدينة المنورة⁩ فتح تحقيق مع عضو هيئة تدريس، وذلك على خلفية ما تم تداوله حول سؤال مسيء ضمن الإختبارات الإلكترونية في إحدى المقررات الدراسية للغة الإنجليزية بالسنة التحضرية للفصل الجامعي الحالي.

وأكد مدير الجامعة المكلف، الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، أن الجامعة لن تسمح ولن تتهاون مع أى إساءة أو مخالفة، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق نتائج التحقيق.