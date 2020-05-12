شكرا لمتابعة خبر عن مياه جازان تضخ أكثر من 2.2 مليون متر مكعب من المياه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): ضخت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان خلال الأسبوع الماضي أكثر من 2.2 مليون متر مكعب من المياه لجميع محافظات ومراكز المنطقة خلال الأسبوع الماضي . ضخت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان خلال الأسبوع الماضي أكثر من 2.2 مليون متر مكعب من المياه لجميع محافظات ومراكز المنطقة خلال الأسبوع الماضي . وأوضح مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر، أن الإدارة أجرت في نفس الفترة 1785 اختبار لجودة المياه، وتسجيل 11762 رحلة لصهاريج توزيع المياه على منطقة جازان، و185 عملية ميدانية، إلى جانب تنفيذ العديد من الجهود وأعمال التعقيم والتطهير لها، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع .

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