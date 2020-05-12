شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. نصائح الدفاع المدني لتجنب أخطار المطبخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن نصائح عديدة لتجنب أخطار المطبخ؛ حيث أكدت إن هناك نسبة كبيرة من الحوادث المنزلية تحدث في المطبخ خصوصا خلال شهر رمضان.

وشدد الدفاع المدني، على أهمية أخذ الحيطة والحذر في المطبخ ووضع الأشياء الحادة في مكان بعيد عن الأطفال، وعدم ملء المقلاة بالزيت لاحتمالية تعرضه للهب واشتعاله؛ فضلًا عن عدم استخدام اليد لدفع اللحوم في الفرامة، والتأكد من فصل التيار الكهربائي عند تنظيف آلة الفرم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الحذر عند تسخين الأطعمة في الميكروويف وعدم وضع الأواني المعدنية فيه، والتأكد من سلامة تمديدات الغاز وتفقدها وإغلاق الصمامات، لتجنب حدوث أي تسرب للغاز.