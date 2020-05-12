شكرا لمتابعة خبر عن تسيير رحلات إضافية لإجلاء المواطنين في الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تستعد سفارة المملكة في إسلام أباد لإجلاء جميع المواطنين المتواجدين هناك بالتوازي مع جهود سفارات المملكة في مختلف الدول لإجلاء المواطنين إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين .

وأكد سفير المملكة في إسلام أباد "نواف المالكي " أنه تم تسجيل جميع الطلاب في المنصة التي أطلقتها وزارة الخارجية لإعتماد الأسماء مع إنشاء غرفة عمليات على مدار الساعة لمساعدة العالقين ، مشيراً إلى أنه تم إجلاء مجموعة من المواطنين خلال مهلة الثلاث أيام السابقة لتعليق الرحلات ، وفقاً لصحيفة محلية .

كما أكد أنه تم نقل المواطنين العالقين في كراتشي ولاهور وبشاور إلى إسلام أباد تسهيلاً لإتمام عملية العودة ، مع توفير احتياجات السكن والمعيشة ، لافتاً إلى اجراء الفحوصات الطبية لهم جميعاً للتأكد من عدم إصابتهم .