شكرا لمتابعة خبر عن تسيير رحلات إضافية لإجلاء المواطنين في الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تستعد سفارة المملكة في إسلام أباد لإجلاء جميع المواطنين المتواجدين هناك بالتوازي مع جهود سفارات المملكة في مختلف الدول لإجلاء المواطنين إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين .
وأكد سفير المملكة في إسلام أباد "نواف المالكي " أنه تم تسجيل جميع الطلاب في المنصة التي أطلقتها وزارة الخارجية لإعتماد الأسماء مع إنشاء غرفة عمليات على مدار الساعة لمساعدة العالقين ، مشيراً إلى أنه تم إجلاء مجموعة من المواطنين خلال مهلة الثلاث أيام السابقة لتعليق الرحلات ، وفقاً لصحيفة محلية .
كما أكد أنه تم نقل المواطنين العالقين في كراتشي ولاهور وبشاور إلى إسلام أباد تسهيلاً لإتمام عملية العودة ، مع توفير احتياجات السكن والمعيشة ، لافتاً إلى اجراء الفحوصات الطبية لهم جميعاً للتأكد من عدم إصابتهم .
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