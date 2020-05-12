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ولي العهد السعودي يزف بشرى سارة للسودان

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عدن - ياسمين التهامي - أكد ولي العهد السعودي الأمير ، أن بلاده حريصة على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

 

جاء ذلك، في اتصال هاتفي أجراه بن سلمان مع  رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، شدد خلاله على أن المملكة ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا حرص على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه.

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من جانبه، عبر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، أن بلاده تعتز بمواقف المملكة السعودية، وحرصها على أمن السودان واستقراره، حسب تعبيره.

 

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