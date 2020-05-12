شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني على التوالي.. دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بكورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت تونس أنها ولليوم الثاني على التوالي لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19″.

وفي الوقت ذاته أعلنت ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 727، بعد أن كانت أمس الإثنين 700 حالة شفاء.

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وذكرت وزارة الصحة التونسية، أن عدد المصابين يبقى دون تغيير أي في حدود 1032 حالة، وذلك بعد صدور نتائج 448 تحليلا مخبريا تم إجراؤها يوم أمس الاثنين.

مشيرة إلى أنه تم تسجيل 23 تحليلا إيجابيا كلها لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس من بين 60 تحليلا تم إجراؤها ضمن 448 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين.

وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى في المستشفيات تراجع إلى 7 واستقر عدد الوفيات في حدود 45 حالة، فيما لا تزال 260 حالة حاملة للفيروس قيد المتابعة.