شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل أرقاما قياسية اليوم الثلاثاء في عدد حالات إصابات كورونا والحالات المتعافية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أرقاما قياسية في عدد حالات إصابات كورونا الجديدة وحالات التعافي في مختلف مناطق المملكة.

ففي مؤتمره الصحفي اليوم، أعلن متحدث وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، عن تسجيل 2520 حالة تعاف جديدة لترتفع حالات التعافي إلى 15257، كما تم تسجيل 1911 إصابة جديدة بالفيروس.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 9 حالات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 264.

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وتوزعت الإصابات كما يلي:

الرياض 520 إصابة، ومكة المكرمة 343، والمدينة المنورة 257، وجدة 236.

وأعلن العبدالعالي ، تسجيل 9 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 255 شخصاً. فيما ذكر أنه تم تسجيل 1280 حالة تعاف جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 12737 حالة.