شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة: لا داعي للخوف من انتقال كورونا ..ابتكار وسيلة آمنة للعناق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ابتكرت مواطنة كندية وسيلة لمعانقة والدتها المسنة، دون انتقال العدوى لفيروس كورونا .

ونقلت وسائل إعلام دولية، أن كارولين إليس، قررت عدم ترك والدتها دون تهنئة، في الوقت نفسه، أدركت من المستحيل تماما الاقتراب منها ولمسها بسبب خطر الإصابة بالفيروس التاجي، الذي يعتبر مميتا للجيل الأكبر سنا.

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حيث توصلت كارولين لحل هذه المشكلة باختراع لباس خاص، علقته على حبل الغسيل، حيث تمكنت من معانقة أبنتها وحفيدها وتبادل التهاني.