شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيرًا.. MBC تعلن وقف عرض مسلسل مخرج7 وهذا هو السبب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أقرت قناة إم بي سي توقيف عرض مسلسل "مخرج 7" عند الحلقة العشرين منه، مع استبداله بمسلسل آخر هو "درب الزلق"، وذلك بداية من يوم الجمعة 15 مايو.
وأعلنت القناة إيقاف المسلسل الذي يقوم ببطولته الممثل السعودي ناصر القصبي، وراشد الشمراني، وأسيل عمران، وهو من إخراج أوس الشرقي، وذلك لعدم اكتمال تصويره لتفشي فيروس كورونا.
وتناول المسلسل الكوميدي، موضوعات مثل القضية الفلسطينية من خلال عرض وجهتى نظر حولها، وهو ما أدى لمهاجمة المسلسل من قبل المتابعين.
وتسبب المسلسل بموجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى من جهات رسمية، حيث هاجمته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مستنكرة ما جاء فيهما من معاداة للفلسطينيين والدعوة إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
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