وزارة الصحة: تسجيل 1911 إصابات جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 264

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1911 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 42925 ، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 15257 ، وذلك بعد تسجيل 2520 حالة جديدة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى264، بعد تسجيل 9حالات جديدة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.