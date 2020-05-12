إغلاق 9 منشآت غذائية خالفت تدابير كورونا في بلدية بحرة

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية محافظة بحرة الفرعية 9 منشآت غذائية لمخالفاتها الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس بلدية بحرة المهندس رائد بن ناصر الشريف، أنه تم إغلاق المنشآت الغذائية لعدة أسباب، أبرزها عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل أعمالها على جميع المنشآت الغذائية بصفة مستمرة، والتأكد من تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية؛ حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.

وأكد «الشريف»، أن الأمانة تناشد المواطنين والمقيمين، الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

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