بالصور.. تجهيز مضخات أنفاق الطائف وصيانة عبارات السيول

نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع، برنامجًا ميدانيًا موسعًا لصيانة مضخات شفط مياه السيول من الأنفاق، وذلك لضمان الأداء الأمثل لها وقت هطول الأمطار، حيث تم تنفيذ خطط افتراضية للتأكد من جاهزيتها.

كما تواكب ذلك مع تنفيذ برنامج لتنظيف عبارات تصريف مياه الأمطار بأنحاء المحافظة، وشمل البرنامج إزالة الأتربة والأخشاب ومعوقات التدفق الصلبة، بالإضافة إلى نظافة العبارات الصندوقية بكامل مساراتها، وذلك استعداداً لموسم الأمطار الصيفية بالمحافظة.

وأوضحت أمانة الطائف، أن الفرق الميدانية قامت بصيانة شبكات منهولات تصريف مياه الأمطار (١٤٢٠٠) منهول بمختلف الأحجام، ونفذت أعمال إزالة أكثر من ٥٠٠ ألف من التربة والحجارة والمخلفات الصلبة من غرف التصريف وتمديداتها بالاستعانة بأجهزة خاصة بذلك.

كما تأكدت من مضخات شفط المياه بالأنفاق والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى إزالة الشوائب من مسارات العبارات المفتوحة والعبارات الصندوقية، ومعالجة معوقات التدفق.

وأشارت أمانة الطائف إلى أن الفرق الميدانية قامت بصيانة شاملة لكافة مضخات شفط المياه والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى تنظف كافة مسارات العبارات المفتوحة والعبارات المغلقة، وإزالة الأتربة والأشجار ومعوقات التدفق مع عمل مسارات لانسيابية تدفق التجمعات المائية بالمواقع غير المخدومة بشبكات التصريف، ووضعت خطة لمعالجة الشكاوى والبلاغات بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المختصة من شركاء الأمانة.

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وأوضحت الأمانة، أنها تعمل حالياً على تكثيف العمل ببرامج التأهيل الميداني وتسيير فرق رقابية على دائرة العمل بالبرنامج، ومعالجة أي ملاحظات، وتتضافر الجهود التنسيقية بين الأمانة وشركائها هذه الفترة لسرعة احتواء الأمطار المتوقعة على المحافظة ومراكزها وقراها ومعالجة أي تداعيات محتملة.

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