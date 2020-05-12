بالصور.. المعسكر الكشفي الرقمي للجوالة يواصل أعماله للتثقيف بجائحة كورونا

يواصل المعسكر الكشفي الرقمي للجوالة الذي تقيمه جمعية الكشافة العربية السعودية للتوعية والتثقيف بجائحة كورونا، فعالياته؛ حيث تلقى المشاركون يوم أمس، دورة في الفنون الكشفية شملت تقاليد رفع العلم السعودي والاصطفاف الكشفي والتحية الكشفية.

كما تدربوا على استخدامات الحبال وحفظها ومهاراتها، كما تلقى المشاركون برنامجًا تدريبيًا بعنوان في بيتنا "مسعف" تعرفوا من خلاله على الأسس الأربعة للإسعاف، وإنعاش القلب والتنفس ومناورة همليك، وتلقى الجوالة برنامجًا تدريبًا في مهارات التسوق الصحي، شملت كيف نتسوق بأمان، والإجراءات المطلوبة في التسوق، والإجراءات الوقائية بعد التسوق.

واختتم المشاركون يومهم ببرنامج تدريبي عن "المسامر"، اشتمل على التعريف بالمسامر وصفاته وواجباته وأدواته، كما تضمن برنامج أمس، العديد من الأنشطة الإثرائية والكشفية والمسابقات الأسرية، التي تُساهم في تنمية المهارات، وعلى البقاء في المنزل بما يضمن سلامة الجميع.

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