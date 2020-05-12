«هدف»: ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في «فرصة» إلى 9417

حتى نهاية أبريل الماضي
أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في منصة «فرصة» إلى 9417 منشأة، وذلك منذ تدشين المنصة في أغسطس 2016 حتى نهاية أبريل الماضي.
وبلغت قيمة المشاريع، التي طرحت أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منصة «فرصة» أكثر من 539 مليون ريال.
وتهدف خدمة «فرصة»- إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار- إلى توفير إمكانية التنافس فيما بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المناقصات، التي تطرحها الجهات الحكومية والشركات الخاصة.
وتمثل منصة «فرصة» حلقة وصل بين المشتري والمورد؛ حيث تمكن المشتري من طرح طلبات الشراء إلكترونيًا، وتصل هذه الطلبات إلى العديد من الموردين الموثقين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة؛ حتى يتسنى لهذه المنشآت تقديم عروض أسعار كل حسب مجاله.
ودعا «هدف»، أصحاب الأعمال والشباب والفتيات من أصحاب المنشآت المحترفين في أي من المجالات والتخصصات التقنية، إلى التسجيل إلكترونيًا في منصة «فرصة».
ويهدف برنامج «تسعة أعشار» أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، إلى تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من إيجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة.
وتوفر بوابة تسعة أعشار، المنصات الإلكترونية التالية: فرصة، وتطبيقات تجار، وزاد ، وبحر، كَنَف، وأكشاك تجار، وصنع في السعودية، وأطوار.
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