«الصخري» يوضح تفاصيل فترة «نوء الثريا» وأول منزلة فلكية منها

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أوضح المهتم بالأحوال الجوية «أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري»، اليوم الثلاثاء، بعض التفاصيل عن فترة «نوء الثريا» وأول منزلة فلكية منها، والتي بدأت اليوم وتستمر 39 يومًا.
وقال الصخري -عبر حسابه بتويتر- إن نوء الثريا مدته 39 يومًا يبدأ من اليوم الثلاثاء 19 رمضان الموافق 12 مايو وينتهي الجمعة 27 شوال الموافق 19 يونيو.
وأضاف أنه يشتمل على 3 منازل فلكية مدة كل واحدة 13 يومًا وهي: "الشرطين، البطين، الثريا".
وشرح أول منزلة فلكية منها «الشرطين» قائلًا إن بدايتها الثلاثاء 12 مايو وتنتهي يوم عيد الفطر 1 شوال الموافق 24 مايو، وعادة ما تكون الأجواء خلالها حارة نهارًا معتدلة ليلًا وتزداد خلالها فرص الأمطار على معظم مناطق المملكة.
كما تكثر خلالها العواصف الترابية في فترة المساء خصوصًا في وسط المملكة، يستمر خلالها النهار بالزيادة والليل بالنقصان، مشيرًا إلى أن «الشرطين» وقت غير مناسب لغرس فسائل النخيل.
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