بالفيديو.. «المرور»: القيادة في حالة النعاس والإرهاق تزيد الحوادث

قال إنها تعرّض حياة مستخدمي الطرق للخطر
حذر المرور السعودي، قائدي المركبات من القيادة تحت تأثير النعاس والإرهاق، على مختلف الطرق، مشيرًا إلى أن هاتين الحالتين تزيدان من وقوع حوادث الطرق.
جاء ذلك في تغريدة لحساب «المرور السعودي»، عبر «تويتر»، قال فيها: «القيادة في حالة النعاس والإرهاق تزيد من احتمالية وقوع الحوادث، وتعرض حياتك وحياة مستخدمي الطريق للخطر».
وكان المرور وجَّه في وقت سابق قائدي المركبات بترك مسافة آمنة، أثناء القيادة على مختلف الطرق لضمان تجنب الحوادث.
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