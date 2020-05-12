يعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة
طوَّرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، نموذجًا لمحاكاة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، يعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لمحاكاة ديناميكية حركة الأفراد داخل المدن، جرى تطويره من قبل خبراء سعوديين في مجالات مختلفة، منها النمذجة الرياضية وعلوم الأوبئة.
وأثبت النموذج بشكل علمي، أن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) في مدينة الرياض حدت بشكل كبير من عدد الإصابات والوفيات داخل العاصمة؛ حيث يشكل الاختلاط الاجتماعي أحد أكبر مصادر هذه الإصابات.
ويتيح النموذج القدرة على اختبار الاحترازات والإجراءات، التي يمكن تطبيقها مستقبلًا عن طريق محاكاة انتشار المرض، وتوقع الآثار الناتجة عن تلك الإجراءات في مواجهة هذه الجائحة في المستقبل، وتعمل المدينة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير هذا النموذج وتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل جميع مدن المملكة.
اقرأ أيضا:
مدينة الملك عبدالله الطبية تحصل على تجديد اعتماد «سباهي» لمدة 3 سنوات
بالفيديو.. الصحة عن مستوى العدوى بكورونا: يقترب من معدلات الأمان
كانت هذه تفاصيل خبر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تطور نموذجًا لمحاكاة انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.