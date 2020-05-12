

كييف 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

سجّلت أوكرانيا اليوم، 375 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 16023 بينهم 1105 أطفال و3114 عاملًا في مجال الرعاية الصحية، مضيفًا أنه خلال الساعات الـ24 الماضية أصيب 22 طفلًا و88 عاملًا في مجال الرعاية الصحية بالفيروس، وتم تسجيل 17 حالة وفاة بينما تماثل 85 شخصًا للشفاء.

وأفادت بأن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3370، في حين توفي 425 شخصًا منذ بداية تفشي الفيروس في أوكرانيا.

// انتهى //

15:04ت م

0105



كييف 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسسجّلت أوكرانيا اليوم، 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأوضح وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 16023 بينهم 1105 أطفال و3114 عاملًا في مجال الرعاية الصحية، مضيفًا أنه خلال الساعات الـ24 الماضية أصيب 22 طفلًا و88 عاملًا في مجال الرعاية الصحية بالفيروس، وتم تسجيل 17 حالة وفاة بينما تماثل 85 شخصًا للشفاء.وأفادت بأن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3370، في حين توفي 425 شخصًا منذ بداية تفشي الفيروس في أوكرانيا.// انتهى //15:04ت م0105

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.