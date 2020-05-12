السعودية اليوم / الكويت تسجل 991 إصابة جديدة بكورونا



الكويت 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الكويتية خلال الـ24 ساعة الماضية، 991 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها سجّلت 10 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 75 حالة.

// انتهى //

15:03ت م

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الكويت 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الكويتية خلال الـ24 ساعة الماضية، 991 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 10277 حالة.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها سجّلت 10 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 75 حالة.// انتهى //15:03ت م0104

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