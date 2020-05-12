السعودية اليوم / تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا في النرويج



بروكسل 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

سجّلت النرويج اليوم 29 إصابة جديدة بفيروس

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أنه بذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 8135 إصابة، مفيدًا بأنه سجّل أربع حالات وفاة جديدة خلال ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 228 حالة.

// انتهى //

14:55ت م

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بروكسل 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسسجّلت النرويج اليوم 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أنه بذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 8135 إصابة، مفيدًا بأنه سجّل أربع حالات وفاة جديدة خلال ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 228 حالة.// انتهى //14:55ت م0101

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