السعودية اليوم / المغرب تسجل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

سجّلت المغرب 99 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2930 ، بعد تعافي 119 شخصًا، فيما اُستبعِدت 64299 حالة بعد الكشف المخبري.

// انتهى //

14:53ت م

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الرباط 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسسجّلت المغرب 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد المصابين إلى 6380، فيما استقر عدد الوفيات عند 188 حالة، بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2930 ، بعد تعافي 119 شخصًا، فيما اُستبعِدت 64299 حالة بعد الكشف المخبري.// انتهى //14:53ت م0100

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