السعودية اليوم / لجان العفو بالقصيم تواصل أعمالها بإطلاق سراح أكثر من 130 مستفيداً



بريدة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

واصلت لجان العفو بمنطقة القصيم جهودها في إطلاق سراح أكثر من 130 مستفيداً من العفو الملكي الكريم لعام 1441هـ ، بمناسبة شهر رمضان المبارك ، في سجون المنطقة الثلاثة.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - ، على تلك اللفتة الأبوية الكريمة والمعتادة ، راجياً أن تكون سبباً للم شملهم بأسرهم , وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وبداية مرحلة جديدة له في الحياة .

// انتهى //

14:44ت م

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