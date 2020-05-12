السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ ١٧١٢ جولة رقابية خلال اليومين الماضيين



الدمام 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، ١٧١٢ جولة منها ٣٣ جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية، وحملات التعقيم والتطهير، للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، في شهر رمضان المبارك، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن مجموعة من المخالفات تمثلت في ٣٥ مخالفة للتكدس في الأسواق المركزية و ١٢ مخالفة في مساكن العمالة، و ٩٦ مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد -١٩ )، كما تم إصدار ٢٨ مخالفة لمزاولة أنشطة من المحلات غير المستثناة، و ٩٧ مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة منع التجول، إضافة إلى إصدار شهادات صحية لعدد من المنشآت والتي قدرت بـ ٤٩ شهادة.

وفيما يخص النظافة والإصحاح البيئي فقد رفعت الأمانة أكثر من 15 ألف طن من النفايات، بمشاركة أكثر من 9 آلاف فرد وأكثر من 2000 آلية ومعدة من معدات النظافة والإصحاح البيئي، حيث تم تطهير وتعقيم أكثر من 6000 موقع، وإزالة أكثر من 4 آلاف متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة أكثر من 5 آلاف كيلوجرام من المنتجات المخالفة والغير صالحة للاستخدام، كما تم تنظيف وتطهير أكثر من ألف موقع في المحلات والأسواق التجارية باستخدام أكثر من 200 ألف لتر من المعقمات والمطهرات المستخدمة في عملية التطهير والتعقيم.

وتقدم الأمانة من خلال المسؤولية الاجتماعية معلومات متعددة حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها المجتمع من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الأخبار الصحفية حيث تم نشر أكثر من 80 تغريدة تحتوي على جهود الأمانة اليومية ومجموعة من النصائح حول الوقاية من جائحة كورونا وبث ١٩ خبراً صحفياً.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار الفرق الميدانية بتكثيف الحملات الرقابية على تطبيق الأنظمة وعمل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم في عدد من المواقع من أجل بيئة سليمة وآمنة للجميع، داعيةً التواصل معها من خلال مركز ٩٤٠ في حال الإبلاغ عن أي نشاطات مخالفة أو وجود أي استفسار أو ملاحظة .

// انتهى//

14:43ت م

0096



الدمام 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، ١٧١٢ جولة منها ٣٣ جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية، وحملات التعقيم والتطهير، للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، في شهر رمضان المبارك، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس " كورونا " المستجد (كوفيد-١٩).وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن مجموعة من المخالفات تمثلت في ٣٥ مخالفة للتكدس في الأسواق المركزية و ١٢ مخالفة في مساكن العمالة، و ٩٦ مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد -١٩ )، كما تم إصدار ٢٨ مخالفة لمزاولة أنشطة من المحلات غير المستثناة، و ٩٧ مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة منع التجول، إضافة إلى إصدار شهادات صحية لعدد من المنشآت والتي قدرت بـ ٤٩ شهادة.وفيما يخص النظافة والإصحاح البيئي فقد رفعت الأمانة أكثر من 15 ألف طن من النفايات، بمشاركة أكثر من 9 آلاف فرد وأكثر من 2000 آلية ومعدة من معدات النظافة والإصحاح البيئي، حيث تم تطهير وتعقيم أكثر من 6000 موقع، وإزالة أكثر من 4 آلاف متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة أكثر من 5 آلاف كيلوجرام من المنتجات المخالفة والغير صالحة للاستخدام، كما تم تنظيف وتطهير أكثر من ألف موقع في المحلات والأسواق التجارية باستخدام أكثر من 200 ألف لتر من المعقمات والمطهرات المستخدمة في عملية التطهير والتعقيم.وتقدم الأمانة من خلال المسؤولية الاجتماعية معلومات متعددة حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها المجتمع من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الأخبار الصحفية حيث تم نشر أكثر من 80 تغريدة تحتوي على جهود الأمانة اليومية ومجموعة من النصائح حول الوقاية من جائحة كورونا وبث ١٩ خبراً صحفياً.وأكدت أمانة الشرقية استمرار الفرق الميدانية بتكثيف الحملات الرقابية على تطبيق الأنظمة وعمل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم في عدد من المواقع من أجل بيئة سليمة وآمنة للجميع، داعيةً التواصل معها من خلال مركز ٩٤٠ في حال الإبلاغ عن أي نشاطات مخالفة أو وجود أي استفسار أو ملاحظة .// انتهى//14:43ت م0096

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ ١٧١٢ جولة رقابية خلال اليومين الماضيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.