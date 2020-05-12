السعودية | الصحة: تعافي 2520 حالة من كورونا وتسجيل 1911 إصابة جديدة

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

أفادت وزارة الصحة ، الثلاثاء، بتعافي 2520 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 15257 حالة.

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وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 1911 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 42925.

كذلك أشارت الوزارة إلى تسجيل 9 وفيات جديدة بالوباء، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 264 شخصا.