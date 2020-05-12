السعودية | الصحة: تعافي 2520 حالة من كورونا وتسجيل 1911 إصابة جديدة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصحة: تعافي 2520 حالة من كورونا وتسجيل 1911 إصابة جديدة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
أفادت وزارة الصحة ، الثلاثاء، بتعافي 2520 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 15257 حالة.
وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 1911 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 42925.
كذلك أشارت الوزارة إلى تسجيل 9 وفيات جديدة بالوباء، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 264 شخصا.
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