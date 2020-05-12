783 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

2020-05-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجّلت الإمارات 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع مجموع الحالات إلى 19,661 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجلت حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات 203 حالات، مشيرة إلى شفاء631 حالة جديدة، لترتفع حالات الشفاء إلى 6,012 حالة.

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يذكر أن أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- ” كوفيد19″، حتى مساء الاثنين، أوضحت أن الفيروس أودى بحياة 286,381 شخصاً في دول العالم.

فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، أكثر من 4 ملايين و241 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم أكثر من مليون و521 ألف مريض.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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