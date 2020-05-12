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سلطنة عمان تسجل 148 إصابة جديدة بكورونا

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2020-05-12

سلطنة عمان تسجل 148 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع أعداد الإصابات لـ 3721

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجّلت سلطنة عمان اليوم 148 إصابة جديدة بمرض فيروس (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الكلّي للحالات المسجلة إلى 3721.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 33 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين و115 لغير العمانيين، مشيرة إلى أن 1250 حالة تماثلت للشفاء.

يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

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وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.

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