سلطنة عمان تسجل 148 إصابة جديدة بكورونا

2020-05-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجّلت سلطنة عمان اليوم 148 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الكلّي للحالات المسجلة إلى 3721.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 33 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين و115 لغير العمانيين، مشيرة إلى أن 1250 حالة تماثلت للشفاء.

يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

Advertisements

وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.

تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر