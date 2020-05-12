فيديو.. الدفاع المدني يوجه نصائح لتجنب أخطار المطبخ

2020-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت المديرية العامة للدفاع المدني إن هناك نسبة كبيرة من الحوادث المنزلية تحدث في المطبخ خصوصا خلال شهر رمضان، ووجهت عدة نصائح لتجنب الأخطار التي يمكن حدوثها.

ونبهت المديرية إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر في المطبخ ووضع الأشياء الحادة في مكان بعيد عن الأطفال، وعدم ملء المقلاة بالزيت لاحتمالية تعرضه للهب واشتعاله.

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كما أوصت بعدم استخدام اليد لدفع اللحوم في الفرامة، والتأكد من فصل التيار الكهربائي عند تنظيف آلة الفرم، بالإضافة إلى الحذر عند تسخين الأطعمة في الميكروويف وعدم وضع الأواني المعدنية فيه.

ودعت إلى التأكد من سلامة تمديدات الغاز وتفقدها وإغلاق الصمامات، لتجنب حدوث أي تسرب للغاز.

وكانت فرق الدفاع المدني بأحد المسارحة قد باشرت بالأمس حريقا اندلع في مطبخ منزل بحي العز بسبب إهمال أثناء عملية الطهي، دون إصابات.

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