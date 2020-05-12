شكرا لقرائتكم ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في السودان إلى 1526 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-05-12 ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في السودان إلى 1526 بعد تسجيل 161 إصابة جديدة متابعات الخليج 365 - متابعة سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و4 حالات وفاة. وأفادت السلطات الصحية السودانية أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1526 حالة، متضمنة 74 حالة وفاة. Advertisements يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية. وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي. ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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