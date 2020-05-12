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نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 9.45 مليون برميل يومياً في الفترة من أول مايو، إلى الحادي عشر من نفس الشهر عقب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج.
والانخفاض من 11.35 مليون برميل يومياً، كانت روسيا تنتجها في المتوسط في أبريل، ومن 9.5 مليون برميل يومياً بين الأول والخامس من مايو.
وتراجع إنتاج روسيا من النفط في إطار اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج؛ لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي نال من الأنشطة الاقتصادية حول العالم، وأدى لهبوط حاد في الطلب على الخام.
النفط أوبك
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 03:04 PM
تطبيقاً لاتفاق "أوبك+""رويترز": روسيا خفضت إنتاجها النفطي إلى 9.45 مليون برميل يومياً
نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 9.45 مليون برميل يومياً في الفترة من أول مايو، إلى الحادي عشر من نفس الشهر عقب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج.
والانخفاض من 11.35 مليون برميل يومياً، كانت روسيا تنتجها في المتوسط في أبريل، ومن 9.5 مليون برميل يومياً بين الأول والخامس من مايو.
وتراجع إنتاج روسيا من النفط في إطار اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج؛ لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي نال من الأنشطة الاقتصادية حول العالم، وأدى لهبوط حاد في الطلب على الخام.
، "رويترز": روسيا خفضت إنتاجها النفطي إلى 9.45 مليون برميل يومياً ،
المصدر : الخليج 365
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