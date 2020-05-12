محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي حالات الوفاة يصل إلى 425 شخصاً سجّلت أوكرانيا، اليوم، 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وقال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف: إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 16023 بينهم 1105 أطفال و3114 عاملاً في مجال الرعاية الصحية. وأضاف: خلال الساعات الـ24 الماضية أصيب 22 طفلاً و88 عاملاً في مجال الرعاية الصحية بالفيروس، وتم تسجيل 17 حالة وفاة بينما تماثل 85 شخصاً للشفاء. وأردف: إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3370، في حين توفي 425 شخصاً منذ بداية تفشي الفيروس في أوكرانيا. فيروس كورونا الجديد 12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 03:12 PM Advertisements إجمالي حالات الوفاة يصل إلى 425 شخصاً أوكرانيا: 375 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" أوكرانيا: 375 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" سجّلت أوكرانيا، اليوم، 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وقال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف: إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 16023 بينهم 1105 أطفال و3114 عاملاً في مجال الرعاية الصحية. وأضاف: خلال الساعات الـ24 الماضية أصيب 22 طفلاً و88 عاملاً في مجال الرعاية الصحية بالفيروس، وتم تسجيل 17 حالة وفاة بينما تماثل 85 شخصاً للشفاء. وأردف: إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3370، في حين توفي 425 شخصاً منذ بداية تفشي الفيروس في أوكرانيا. الكلمات المفتاحية ، أوكرانيا: 375 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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